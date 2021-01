Noureddine Omar KHODJA

Conseil, assistance et avis technique

Assistances au maitre de l’ouvrage a la réception provisoire , définitif et décanale des ouvrages

Amélioration et renforcement des sols

Formulation des béton et BHP

Assistance et avis technique avant achat d’un bien immobilier ou industriel

Etablissement des états des lieux locatif

Evaluation des performances énergétique des bâtiments avant la réalisation

Conseil administratif et technique dans l’exécutions des marchés de réalisation

Diagnostique des pathologies des structures en béton

Diagnostique et origine des désordre

Pathologie de l’humidité

Pathologie et évaluation des bâtiments existant

Nos Expertises

Expertise Assurance

Expertise des bâtiments et installation industrielle

Expertise des travaux public ( pont et ouvrage d’art)

Restauration des bâtiments en béton armé

Expertise et technique de démolition

Mise en norme des bâtiments

Mise en norme incendie

Mise en norme ERP

Mise en norme IGH

Mise en norme sismique des bâtiments existant RPA

Mise en norme des conception architecturale et urbanistique

Evaluation immobilière

Estimation et évaluation des actifs immobilière

Estimation de la valeurs locatif

Evaluation des dégâts et malfaçons dans la construction

Détermination de la meilleure utilisation du sol

Détermination de la valeur des biens a assuré

Etudes de marche immobilière

Etude de faisabilité préliminaire et détaillé

Optimisation des cout de réalisation par la révision des dossiers d’exécutions

