Nouria BOUCRA

Forte d'une expérience de plus de 20 ans, je suis responsable de la gestion et de l'organisation de mon département Travaux.

Gestion d'une équipe de 5 conducteurs de travaux.



Mes qualités:

Organisée, dynamique, souriante, discrète, motivée et appliquée.



Mes défauts:

Perfectionniste et directive mais jessaie de compenser par la communication auprès des collaborateurs.



Partager mes expériences, mes contacts. Elargir mon réseaux.



Mes compétences :

Administratif

Gestion commerciale

Gestion et suivi chantier