Olfa BENSALAH

Connaissance en achats avec 5 ans d’expérience dans le domaine de l’achat. Connaissances des méthodes en matière de procédures, de contrats et de techniques d’achats.

Aussi Assistante administration des ventes expérimentée qui contacte les prospects, développe et maintient de bonnes relations avec les clients existants. Vient en aide a l’équipe des ventes en recherchant des clients potentiels et en programmant les rendez-vous. Possède un bon relationnel, crée des fichiers Excel pour suivre les ventes et est disposée a voyager quand cela est nécessaire.

Très organise, motive et sérieux. Capable de bien communiquer avec les clients, employés et vendeurs.

Réactivité, capacité d’adaptation, rigueur et capacité d’analyse



Mes compétences :

Invoicing > Issuing Invoices