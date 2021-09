Olfa FAKHFAKH ZRIBI

Créative et polyvalente, je jouis d'un excellent relationnel et d'une grande rapidité d'exécution, je dispose d’une expérience professionnelle significative dans le design graphique, je désire aujourd'hui accroître mes compétences.

Récemment diplômée du Mastère Professionnel en Arts Visuels en Tunisie. De nombreux stages pratiqués, effectués tout au long de ma formation, m'ont permis de me forger une expérience concrète du milieu professionnel a travers de la réalisation de supports visuels tels que des outils de communication (enseignes publicitaires, brochures, etc). En revanche j'ai amélioré mes connaissances avec une formation de développement web à Paris.