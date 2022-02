Oliva BODOHARISOA

Ingénieure agronome avec 10 ans dexpériences professionnelles, jai travaillé auprès de quelques organismes nationaux et étrangers. Suivant les postes responsables ou exécutifs, je me trouve toujours aisée tant dans le travail en équipe que dans lautonomie. Par ailleurs, jaime travailler en échange dexpertise pour le développement dun secteur. Avec la diversité de mes expériences, je pourrai travailler dans des secteurs élargis relatifs à lagriculture, lagroalimentaire, lhorticulture, le suivi-évaluation dun projet, la qualité, laudit, le management de personnel et tout autre domaine potentiel pouvant utiliser mes acquis et mes compétences.