Oliver GREEN

J’accompagne le développement des marques et des produits de loisirs interactifs et High Tech pour répondre aux défis présentés par l'avance du numérique et l'évolution rapide des marchés.



Ma carrière commence par 7 ans passés à Londres au sein d’agences de communication. J’ai été en charge du lancement de différentes marques – télécoms, voyages, boissons alcoolisées.



J’ai ensuite accompagné l’essor des jeux vidéo pendant 12 ans: la multiplication des consoles, l’acquisition de nouveaux publics et segments de joueurs et, surtout chez Ubisoft et ensuite chez Aldebaran Robotics, j’ai activement contribué à la conquête de nouveaux marchés et de consommateurs. Aujourd'hui je suis Marketing Manager EMEA chez Blizzard Entertainment.



• Adepte de la gestion participative des équipes, je suis un leader et un coach d’équipes

• Formé à l’anglo-saxonne, j’ai un tempérament fédérateur; je réussis à coordonner les efforts de chacun pour atteindre concrètement un objectif en commun

• J’ai mis en place un programme de recrutement ambitieux et cohérent (jusqu’à 60 personnes)

• Créatif, j’ai un vue d’ensemble puis décompose les projets par étapes

• Je mets en œuvre et manage le processus

• Je reste drivé par le ROI et l’objectivité



Je suis particulièrement drivé par l’aventure, le challenge ainsi que par l’exploration des limites. Je me sens particulièrement efficace avec des équipes multiculturelles sur des projets transverses.



Mes compétences :

Marketing

Stratégie

Branding

Branding management digital online