Olivia TANDA

Conseiller Patrimonial chez Gresham Banque Privée



J'accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Je suis l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

J'ai pour mission d'établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.

Je définis une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.

Je commercialise des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Juriste

Défiscalisation

LMNP

Conseil