Olivia TRAN DINH

Après une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu’ingénieur de recherche et chef de projet dans différents laboratoires, j’ai souhaité compléter mon cursus par une formation d’Attachée de Recherche Clinique. J’ai réalisé cette formation afin de poursuivre mon investissement dans le monde de la Santé et être au plus près des innovations thérapeutiques et biotechnologiques.



L’essentiel de mon parcours professionnel s’est déroulé au sein de laboratoires publics, en étroite collaboration avec des entreprises pharmaceutiques. Mes divers stages et emplois effectués en France ainsi qu'à l’étranger m’ont apporté de solides acquis scientifiques, une certaine autonomie et un goût prononcé pour le travail en équipe.



Après avoir suivi une formation intensive d’ARC validé par un stage de 3 mois à l'hopital Lariboisière au sein duquel j'ai exercé les fonctions d'ARC hospitalier au quotidien et dans lequel j'ai été amenée à effectuer des co-monitoring au sein de l'Unité de Recherche Clinique Lariboisière (URC), je gère maintenant les divers protocoles du service de Radiologie Ostéo-Articulaire en tant que contractuel. Il s'agit à la fois de protocoles à promotion industrielle et publique concernant des médicaments ainsi que des dispositifs médicaux. C'est un poste très interessant par la diversité des fonctions qu'il offre, notamment à travers les aspects de coordination d'essais cliniques dans lequel le centre est impliqué.



Mes compétences :

Biochemistry

Biochimie

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie cellulaire et moléculaire

Biotechnologies

Biotechnology

Clinical Research

Enseignement

Recherche

Recherche clinique

Recherche et Développement

Research