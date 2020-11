Olivier ALLERA

De formation supérieure, j'ai acquis 17 ans durant une expérience industrielle dans la production et distribution BT d'énergie électrique, à partir de centrales électrogènes pour des micro-villes de 5000 usagers.

De la conception, en passant par l'éxecution, à la maintenance 24h/24 et 7j/7, pour la partie technique.

J'ai eu, en prime, le bonheur de dirigé jusqu'à 4 équipes d'électromécaniciens et mécaniciens.



Aujourd'hui, je propose mes services dans le BTP (habitat et tertiaire) pour la gestion de projets de rénovation ou en neuf, et l'intégration de systèmes à composante durable (Photovoltaïque, éolien, solaire, hydraulique....)



Renforcé en début 2009 par les compétences nécessaires à la basse consommation des bâtiments (50 kWhep/m2/an pour la construction et 80 kWhep/m2/an pour la rénovation).



Quelque soit votre projet (habitation, tertiaire, industriel, site isolé...) il est possible de réduire votre empreinte carbone sans pour autant exploser votre budget, ni rogner sur votre confort.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Rénovation

BTP

Construction

Gestion

Vente

Développement commercial

Maintenance

Industrie

Maitrise d'oeuvre

Management