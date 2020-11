Olivier B.

Véritable business partner du pilotage de la performance de l’entreprise, j’ai exercé mon métier dans différentes structures et dans différents secteurs d’activités (Défense Nationale, Industrie, Services, Télécom).

Pédagogue et disponible, j’interviens en support actif auprès de la Direction ainsi que des managers opérationnels dans l’amélioration de leurs performances de gestion.

Curieux, adaptable et doté d'une bonne appétence informatique, je m’attache à automatiser les outils et procédures mis en place.

Diplomate, je porte un regard pragmatique sur le fonctionnement de l’organisation.

Rigoureux, je dispense conseils et analyses ad hoc afin d’apporter une vraie valeur ajoutée à l’entreprise en matière d’aide à la décision, dans un souci d'amélioration continue.

J'interviens aussi en Intelligence Économique avec certains institutionnels afin de sensibiliser les entreprises à cette problématique.



Mes compétences :

Contrôle de gestion industriel multi sites

Management

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Gestion de projet

Reporting et Consolidations

Business objects

Comptabilité analytique

Forecasting

Cost controlling

Gestion financière et comptable

Cost drivers

Cost killing

Contrôle de gestion

Contrôle financier

BFR

Optimisation de la performance

Gap analysis

Contrôle interne

Tableaux de bord de pilotage

Balance ScoreCard

Piloter et animer

Piloter et accompagner

Comptabilité générale

Cost controller

PRI

P&L

Business intelligence

Gestion

Projets transversaux

Budget

Tableaux de bord

Costing

Gestion budgétaire

Production

Business Plan

Comptabilité