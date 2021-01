Olivier BAUDRY

Audio and visual digital arts



Dans le contexte actuel, Il me parait évident que l'une des qualités et des spécificités de ce métier de designer - plasticien devrait être leur grande connaissance et influence du milieu artistique au sens le plus large possible, avec une volonté de porter un regard novateur et singulier à son sujet.

Mais cette démarche doit être soutenue par une compétence, une expérimentation et une maîtrise des outils de conception et de communication, les plus divers possibles notamment en ce qui concerne tous les outils numériques. Une des étapes incontournables avant de réaliser une mission, un projet, est de devoir le présenter à un commanditaire, un client, ou un maître d'ouvrage ou même à un partenaire. Ce travail de description s'exprime au travers de simulations, des maquettes, des présentations, qui impliquent un changement d'échelle et/ou d'autre facteur intermédiaire. Cela entraîne aussi souvent un travail en équipe, (avec des fabricants spécialisés, avec des bureaux d'études) qui implique de la méthode, des procédures et des règles. Plus cette maîtrise sera grande, plus la mission du designer gagnera en crédibilité. L'objectif devrait donc pour le designer d'exprimer des avant-projets jusqu'à leur faisabilité quelque soit l'univers investi.

Membre de Lead Network : http://leadnetwork.nordpasdecalais.fr

Je recherche actuellement une activité de développeur multimédia sur MaxMsp Jitter, SoftVns/ pure Data



Mes domaines d'intervention:

Scénographie, Conception d'interfaces informatiques (bornes intéractives, etc....), Web, Exposition, Communication, Design, Design sonore et développement d'outils informatiques avec ou sans capteurs ( nouvelles lutheries numériques : Iphone Ipad entre autre, Karlax ) pour les compositeurs, musiciens et metteurs en scène.

Actuellement j'aimerais collaborer de manière active avec divers centres de Recherches tels que le Grm, l'Ircam, Cesare, l'atelier de création radiophonique de Radio France, des bruiteurs/monteurs comme Caroline Cartier, Sophie Bisantz, des centres d'Arts numériques tels que la Tot Sat de Montréal, le ZKM et bien d'autres.



Mes compétences :

Graphisme

Web

Photographie

Design