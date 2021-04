Curieux de nature et stimulé par de nouvelles expériences, je me consacre à la construction et au développement de nouveaux projets dans différents secteurs : grande distribution, immobilier, médias, télécoms, tourisme et services aux entreprises.



Mon domaine d'expertise réside en l'analyse de l'environnement marketing et commercial d'une structure ou d'un besoin afin de concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées au pilotage des performances commerciales.