Olivier BOUARAPHANH

Attiré par l'univers du web, j'ai focalisé mes recherches dans ce domaine afin d'acquérir l'expérience nécessaire pour aboutir à des projets de toute envergure de sa conception à sa réalisation.



Mes expériences antérieures ont su consolider certaines de mes connaissances et je souhaiterai parfaire d'autres acquis afin de devenir un chef de projet ambitieux.



Etant motivé et autonome, je suis ouvert à toutes propositions et j'utiliserai toutes mes compétences afin d'exceller dans les projets auxquels je serai attribué.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement Back-end

Développement Front-end

Responsive Web Design

Ergonomie web

Développement web