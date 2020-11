Bonjour,

J'espère que vous allez bien!

Je suis un commerçant entrepreneur, orienté résultats, avec une grande expérience en retail (27 ans), à différents postes du management, aussi bien en format Hypermarché, Supermarché que Convenience Store.

J'ai créé un bureau très opérationnel de consulting retail sur Varsovie début 2019 ( les 3/4 du temps en magasin).

J'ai occupé auparavant les fonctions de Directeur Opérationnel, Directeur des Ressources Humaines, Directeur Régional, mais aussi Directeur d'Hypermarché, en France et en Pologne.

Mes clients me font confiance, via des solutions toujours pragmatiques, afin d'augmenter la première ligne de leur compte d'exploitation.



Je suis disponible pour les sociétés en France qui souhaitent connaître l'actualité du retail polonais (devis sur demande). Dernière étude pour un client de Lyon: "Panorama des stratégies d'encaissement en Pologne".



Je parle couramment anglais et polonais.



Bien à vous,

Olivier Boudarel



Retail Consulting Olivier Boudarel

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Varsovie, Pologne

olivierboudarel@gmail.com

+48 501 635 913



Mes compétences :

Vision

Ressources humaines

Entrepreneur

DRH

Développement de marchés

Grande distribution

Dirigeant

Développement durable

Coaching

Conseil