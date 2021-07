Olivier BRIZARD

Assistant système d'information / adjoint du gestionnaire des moyens au sein d'une direction d'exploitation commerciale de la Société Générale depuis novembre 2013.



J'ai ensuité été conseiller bancaire à la Société Générale de 2007 à 2013.



Précédenment, j'ai été engagé dans la Marine Nationale entre 1997 et 2007, j’ai pu acquérir une expérience à la fois de la gestion administrative et des relations humaines, avec une double exigence de méthode et de rigueur.



Dans mes différentes affectations, j’ai aussi participé à des actions de relations publiques, de recrutement sur des forums, des expositions du SIRPA, et au salon EURONAVAL 2006.





Pour toutes informations n'hésitez pas à me contacter

portable - > 06.12.73.36.96

mel - > olbrizard@hotmail.com