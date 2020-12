Consultant en recrutement sur le bureau Page Personnel d'Orléans, je suis spécialisé dans le recrutement de profils pénuriques sur la région centre.



Je supervise également 2 consultants qui pourront vous accompagner dans la recherche de talents sur les divisions suivantes:

- Informatique pour toute la région centre

- Commerciale pour toute la région centre

- ADV pour les départements 37 et 41



Pour ma part, j'ai développé une expertise particulière sur le recrutement de profils pénuriques en cabinet d'expertise comptable (de l'assistant comptable débutant à l'expert comptable diplômé pour la dimension expertise, du gestionnaire de paie au responsable de pôle pour la dimension sociale, de l'auditeur junior au manager confirmé pour la dimension audit).



Que vous soyez employeur à la recherche de la perle rare ou candidat à l'écoute d'une nouvelle opportunité, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Pour rappel, Page Personnel, entité de PageGroup (plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde), est le leader du recrutement (CDD, CDI) et de l’intérim spécialisés en France.

Notre mission : conseiller et accompagner nos clients et candidats dans la recherche de solutions adaptées à leurs problématiques de recrutement et d’emploi.



Si vous travaillez sur un métier différent de la Comptabilité/Finance, mes collaborateurs pourront aussi vous aider. Nos équipes, présentes dans toute la France, offrent une expertise globale à travers ses 20 divisions spécialisées : Accueil & Services, ADV & Import Export, Achats & Logistique, Assistanat, Assurance, Audit, Conseil & Expertise, Banque, Commercial, Comptabilité & Finance, Digital, Marketing & Communication, Distribution & Commerce, Hôtellerie & Tourisme, Immobilier & Construction, Informatique, Ingénieurs & Techniciens, Juridique & Fiscal, Public & Parapublic, Ressources Humaines et Santé, Restauration.



A très bientôt !



Olivier BROUTIN



Mes compétences :

Microsoft Office

Communication

Marketing

Sport

Gestion de projet

Événementiel sportif

Relations Presse

Esprit d'équipe

Trade marketing

Marketing sportif

Stratégie digitale

Adobe Photoshop