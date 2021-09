Olivier DIMITROFF

Au terme d'un premier parcours professionnel de 30 années au sein de l'armée de terre, en tant que manager d'unités opérationnelles et fonctionnelles (officier supérieur), j'ai rejoint en 2018 Airbus commercial aircraft en qualité de Head of security operations France (Ets Toulouse-Nantes-Saint-Nazaire), fonction que j'ai occupée pendant trois ans.

Dans le cadre du nouveau challenge professionnel que je me suis fixé depuis mai 2021 dans le domaine de la sécurité sûreté, je souhaiterais désormais faire bénéficier une société ou entreprise de ma solide expérience de manager opérationnel et de gestion de crise acquise durant mon cursus militaire et renforcée par mon expertise sécurité sûreté industrielle chez Airbus.

Je demeure donc à l'écoute de toutes perspectives motivantes de poste dans le domaine de la sécurité sûreté en rapport avec mon profil et mes aspirations, en France ou à l'international (Europe, Afrique) sur des fonctions de directeur, conseiller, country manager ou consultant.