Olivier DUMAS

Rigoureux, autonome et rompu aux exigences de laction publique, jaccompagne et coordonne des équipes pluridisciplinaires en partageant toujours l'enjeu du travail collectif.



De la mise en chantier d'un nouvel aménagement urbain à l'argumentation politique contre le changement de statut institutionnel dune collectivité d'outre-mer initié par le gouvernement de François Hollande, j'ai piloté de grands projets et leurs dispositifs de communication, médias et hors médias, avec la volonté d'être toujours plus créatif et perspicace dans la conception des réponses apportées.



MISSIONS ET DOMAINES DE COMPÉTENCES



Politiques



Animation du cabinet

Traitement de la correspondance politique

Gestion du groupe majoritaire

Conseil auprès des élus

Définition des enjeux stratégiques

Stratégie de développement

Intelligence Économique

Statut juridique des collectivités dOutre-Mer

Veille juridique et politique

Lobbying politique et gestion des réseaux relationnels

Rédaction des discours



Management



Direction et animation des pôles administratifs et politiques

Gestion des dossiers avec lÉtat

Transversalité et optimisation des compétences

Contrôle des décisions prises avec la Direction Générale



Stratégie de communication



Élaboration de la stratégie de communication

Community manager, web 2.0, e-réputation

Branding territorial, valorisation des labels

Gestion et rédaction du journal territorial

Structuration des relations publiques

Communication de crise