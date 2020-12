Olivier DUTEILLE

Mon expérience professionnelle à l'UPPA (titulaire de la fonction publique) :



A l'Université de Pau et des Pays de l'Adour depuis décembre 2005, j'occupe la fonction de Responsable du pôle TICE (ARTICE : Accompagnement et Ressources en TICE) depuis le 1er septembre 2014 au sein de la nouvelle Direction du Numérique.

J'ai occupé auparavant des fonctions de direction du CRATICE (de sept 2012 à sept 2014).

En décembre 2005, lauréat du concours d'Ingénieur d'Etude à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, j'ai pu prendre mes fonctions en tant qu'ingénieur pédagogique en Technologies de la formation. Outre, piloter et gérer les projets TICE (Technologies de l'Information de la Communication pour l'Enseignement) définis dans le projet de l’établissement ainsi que les projets inter-universitaires Aquitains et nationaux, ces fonctions, que j'occupe me permettent d'être au plus près dans l'accompagnement des étudiants et surtout des enseignants dans l'usage et l'élaboration des projets pédagogiques intégrant les TICE. Dont notamment, accompagner les projets de conception et de réalisation de ressources numériques et de dispositifs de formation à distance (FAD) :

- ingénierie pédagogique,

- conseil, recherche – veille technologique,

- formation des équipes enseignantes et des étudiants aux usages des TICE (scénarisation pédagogique, outils de production de cours en ligne, outils de gestion des apprenants en ligne)



Des interventions :

- Organisation de regroupements usagers enseignants du WebCampus

- Organisation d’ateliers sur les usages de la plateforme d’enseignements en ligne

- Entretiens individuels ou en groupe avec des enseignants pour de l’étude de besoins, l’ingénierie de projets ou de dispositifs d’enseignements en ligne, la conception et l’intégration de contenus en vue de leur mise en ligne et la prise en main d’outils de formation.

Des formations :

- formations proposées en présentiel pour le personnel : Module de 3h00 en débutant ou avancé sur l’usage de la plateforme d’enseignement Dokeos.

- formations proposées en présentiel pour le personnel : traitement et optimisation de l’image pour internet

- participe à la mobilisation des TICE pour la formation

- participe au tutorat des étudiants dans le cadre du C2i





Mon expérience professionnelle au CNED (contractuel) :



De 2002 à 2005, au CNED (Centre National d'Enseignement à Distance) de Poitiers :

Recruté en 2002 par la direction générale du CNED à Poitiers, j’ai occupé, pendant plus de 3 ans, la fonction de chef de projet Elearning.

En qualité de responsable des campus numériques au sein du réseau CNED et de ses partenaires, j’ai enrichi continuellement mon expérience en matière de Formation Ouverte A Distance.

Pour mener à bien chaque mission, il a fallu tenir compte des acteurs impliqués dans les projets, des normes partagées par chacun et des différents contextes d’utilisation. J’ai ainsi pris en charge la réalisation de plusieurs projets E-learning dans leur phase de conception et de déploiement : analyse des besoins des acteurs en présence, étude en amont sur les conditions de faisabilité et d’introduction des nouveaux outils au sein du système existant, réalisation du cahier des charges, définition et distribution des tâches à accomplir en interne ou en externe, prototypage, déploiement, opérations de communication, organisation et formation des collaborateurs. Mon cursus et mon expérience professionnelle, orientés sur la mise en place de projet et l'ingénierie pédagogique, m’ont ainsi permis d’appréhender les différentes problématiques liées à l’introduction, à la maintenance, à l’actualisation et à la viabilité de tels dispositifs.



Mon expérience professionnelle chez ARCHE (stagiaire) :



En 2001, en stage de 8 mois à Paris - entreprise ARCHE (Groupe SIEMENS), société de services.

Stage de fin d'études au service marketing : réalisation d'un portefeuille de compétences pour l'Intranet de l'entreprise



Mes compétences :

Elearning

Ingénierie

Pédagogie

C2i

Formation

TICE