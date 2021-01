Olivier FONTAINE

Consultation, expertise et animation en écologie scientifique et vulgaire à destination de tout public (jeunes enfants, scolaires, adultes, établissements privés, professionnels...)



Mes compétences :

Animation

Biologie

Écologie

Ornithologie

ArcGIS

Informatique

Gestion de projet

Faune

Habilitation pour travail en hauteur (éoliennes)

Prélèvements ADNe

Technique de grimpes et de déplacement dans les ar