EXPERT DEVELOPPEMENT PRODUITS, SOURCING et GESTION DE PROJETS

Maitrise de toutes les étapes de la création du produit à sa réalisation,

10 ans chez les fournisseurs, 5 ans chez les marques, Mass et Prestige,

Facilitateur des relations entre marketing et services support,

Interlocuteur privilégié des fournisseurs,

Expérience internationale et multidisciplinaire. Encadrement.





Mes compétences :

Luxe

Marketing

Maquillage

Achats

Cosmétique

Packaging

Gestion de projet