Olivier GALLAIS

Depuis 25 ans, j'ai toujours privilégié la recherche de sens pour trouver la meilleure manière d'aborder les événements et débloquer certaines situations. Quelques soient mes postes et missions, j'ai toujours placé l'humain au cœurs de mes actions.



En Avril 2015, j'ai senti que j'étais à la fin d'un cycle, dans une impasse pour mon job. Mon intuition m'a incité à profiter de ce temps libre qui m'était offert pour réfléchir à ce que je savais faire, ce que j'avais envie de faire, ce que je pouvais apporter aux autres.



Je me suis rendu compte de plusieurs évidences :

= > je perçois très vite les points forts et les points à améliorer d'une personne

= > j'excelle naturellement dans la compréhension et la résolution de problèmes

= > j'éprouve le besoin de transmettre mes connaissances, de partager mes valeurs

= > je contribue à ce que chacun devienne acteur de sa santé en prenant soin de soi

= > j'aide spontanément les autres à saisir leur vraie nature et ce qu'ils font de mieux

= > c'est dans ma nature de soulager, d'accompagner et de rendre autonomes les personnes



C'est comme cela que je suis arrivé au concept de thérapie alternative. En envisageant mon métier dans le respect de la personne, en sachant écouter, j'accompagne en créant du lien et de la confiance. Je suis très sensible aux influences psychocorporelles et psycho-émotionnelles alors j'aide les personnes à relancer une dynamique intérieure pour tendre vers un mieux-être, mieux-vivre.





Mes compétences :

Négociations Offres contrats soutraitants

Ressources Humaines et Formation

Direction de projet complexe

Humaniste. Apprendre. Ethique. Développement

Conduite du changement des hommes et des orga

Empathie sens du relationnel entreprenant MBT

Relation Clientèle et gestion relation client

Leadership and Organization

Management d'équipes multi compétences

Business intelligence

Intelligence relationnelle

Intelligence économique