Olivier GATABANTOU MPOSSI

Ayant arrêté mes études après l'obtention de mon BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE ELECTROTECHNIQUE au Lycée Léonard de Vinci pour me formé dans la maintenance aéronautique, le pilotage des avions civile et l'informatique, j'ai travaillé par la suite dans divers secteurs comme l'aéronautique (Maintenance des Dassault Falcon 2000) , la Restauration en job étudiant , la Logistique , l'Industrie , le Commerce , l'Hôtellerie , le Transport et l'Administration Publique au sein de la Direction Générale des Finance publique au service des Impôts des Entreprises Sainte Marguerite à Paris avant de prendre la décision de faire un long break professionnelle de plusieurs année afin vivre une vie de Rentier Investisseur et me Ressourcé.

J'aspire reprendre le travail avec le temps et me reconvertir pour mettre fin à ma vie de rentier avec e temps afin de travaillé dans un autre secteurs et autres domaine comme salarié après une formation professionnelle continue de quelque temps.

J'aspire me reconvertir professionnellement dans un autre domaine que les secteurs ou j'ai pus travaillé par le passée comme salarié. Je n'aspire pas entreprendre et créer d'entreprise car je n'ai pas de notions de marketing, management, gestion des ressource humaine, ni de comptabilité .