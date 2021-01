Olivier Guillaume a plus de 15 années d'expérience dans le M&A, le business development et la gestion d'entreprises. Il s'est spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables depuis 2006 et a réalisé des acquisitions/cessions de sociétés ou des partenariats pour des montants compris entre 3 et 500 MEUR. Il a également géré le développement, l'acquisition ou la vente de plus de 150 MW (~350 MEUR) d'actifs photovoltaïques.



Olivier possède une double compétence Ingénieur (INSA) et MBA (HEC Paris)



Specialties: Business development; M&A; vente d'actifs structurés; gestion d'actif; croissance externe; photovoltaïque; énergies renouvelables; infrastructure; gestionnaire de fonds; private equity; négociation et réalisation de transactions; structuration de société en croissance; gestion d’équipe; management de projets en environnement complexe



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Business development

Photovoltaïque

Négociation

Management

Project management

Finance

Private equity

Due Diligence

International business development

Fusions acquisitions

Financial modeling

Levée de fonds

Gestion des entreprises

Gestion de fonds

Pompe à chaleur