Olivier HATUEL

Co-fondateur de Synchroteam



Mon objectif : mettre à disposition de toutes les entreprises une solution simple, efficace et performante pour la gestion des interventions des techniciens de maintenance, sans engagement, sans investissement.



Nous équipons des sociétés dans de multiples domaines : utilities, telecom, medical...



Pour un test gratuit ou pour plus d'information rendez-vous sur notre site webArray



Synchroteam est la solution Cloud de gestion et de planification d'interventions qui optimise le coût de vos interventions terrain.



100% Cloud - Zéro investissement - Faites un essai gratuit !



Mes compétences :

Field service

Salesforce

Mobile applications

Software

SaaS

Cloud computing

Technicien de maintenance