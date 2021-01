Olivier JOULAIN

Diplômé de l’ESC Dijon en master 2, j’ai une expérience de 2 ans et demi en tant que chef de secteur en GMS chez General Mills qui commercialise les marques Häagen-Dazs, Old El Paso, Géant Vert et Yoplait. Mes missions étaient de développer le C.A. d’un parc de 60 magasins en activant les leviers 4P (produit/place/promotion et prix).



J’ai ensuite eu la responsabilité de la communication force de vente, avec 2 collaborateurs à manager. Les principales missions étaient d’être l’interface entre le terrain et les équipes au siège dans un rôle de coordination des actions, de former les nouveaux chefs de secteur aux marques, outils et technique de ventes.



J'ai intégré la société CHEP, leader mondial des solutions de gestions de palettes, d'abord pendant plus de 3 ans, sur le poste de Responsable Régional sur la moitié ouest de la France. Les principales missions sont de manager une équipes de 7 chefs de secteur, de contrôler leurs activités et les indicateurs clés des clients de la grande distribution, de gérer les négociations avec l'enseigne Leclerc, de prendre part à la stratégie du département en tant que membre de l’équipe managériale dans le but d'identifier et de mettre en place les plans d'action nécessaires pour développer et sécuriser le business.



En Septembre 2016, je pris la responsabilité d'une équipe commerciale, avec comme principales missions le management d'une équipe de 6 commerciaux sédentaires et 2 apprenti. Notre objectif est de réaliser de la croissance rentable, en fidélisant et développant nos clients existants et en convertissant de nouveaux prospects.



Depuis Septembre 2018, j'ai élargi mon périmètre d'activité en évoluant vers un poste de sales manager, avec le management de 6 chargés d'affaires itinérants et 2 commerciaux sédentaires. La mission principale reste le développement de la croissance profitable avec nos clients existants mais aussi avec de nouveaux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Formation vente

Vente

Communication Force de Vente

Management