Olivier KAUF (RISKASSUR / NOTRE-SIÈCLE)

Consultant depuis plus de 30 ans, Je suis depuis une dizaine d'années journaliste dans le domaine des risques et des assurances pour le e-mag RiskAssur-hebdo (https://www.riskassur-hebdo.com

Et témoin de mon époque pour https://notre-siecle.com et https://perelafouine.com



RiskAssur, Notre-Siècle et PèreLaFouine proposent chaque jour de nouveaux articles issus de la rédaction : la vie des sociétés (nominations, acquisitions, accords, ), des tests/présentations de produits, des ouvrages (professionnels, romans, bd, ),



Je peux :

- présenter vos produits ou nouveaux ouvrages (il suffit de mes les envoyer)

- écrire sur des sujets à la demande pour du référencement SEO

- publier vos communiqués de presse

- Publier vos AAPC

-



Une question, une remarque : olivier@franol.fr