Olivier KEUL

- Lead intégrateur Web / Lead Développeur front-end

- Expert en accessibilité Web : sensibilisation, audit et accompagnement

- Expert AccessiWeb en Evaluation

- Référent Qualité Web

- Opquast Certified



J'ai effectué une année sabbatique, plus exactement un "road trip", de 10 mois en Australie (Septembre 2012 - Juillet 2013). Un voyage très riche en expérience et une passion pour le Web et l'accessibilité numérique qui reste inchangée.



Tags : Accessibilité, standards du W3C, HTML 5, CSS 3, Responsive Web Design, JavaScript, jQuery, performance, référencement



