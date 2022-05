Olivier KIEFFER

Mes expériences vont du conseil en organisation industrielle, à de larges missions logistiques, communication et qualité chez un constructeur automobile innovant Smart, du Management de la Supply Chain pour le démarrage et la montée en puissance de l'activité automobile chez Pechiney / Alcan / Constellium, puis dans le bâtiment et la plasturgie, la sidérurgie et depuis 2015 à nouveau dans l'automobile.



Mes compétences :

Optimisation des coûts

Supply chain

Logistique

Innovation

Transport ferroviaire

Lean supply chain

Six Sigma Green Belt

Gestion de crise