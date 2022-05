Olivier KIMMEL

Bonjours



Actuellement restaurateur, je suis en train de vendre mon fond de commerce.

Mon parcours professionnel est simple, j'ai fais des études d'hotellerie pendant six années avec pas mal de saisons sur la côte d'azur.



Après un ras le bol de la restauration, j'ai entammé une période de petits boulots (distribution, maçonnerie, déménagement,étude de droit sans intéret)puis avec beaucoup de chance vu mes diplomes, trois années de professeur de restaurant en C F A (formations et vaccations).j'ai toujours aimé transmettre un certain savoir.



N'ayant pas pu resté dans cette branche faute de travail et d'apprentis, je me suis donc associé avec mes parents pour reprendre un restaurant et six ans après voilà ou j'en suis.



J'ai toujours aimé l'informatique, je m'y suis donc intéressé, et ai apris avec des amis informaticiens et tout seul via internet à utiliser cet outil. Je suis capable de résoudre la plupart des prolèmes fréquemments rencontrer et aide quelques personnes soit par téléphone soit à domicile pour leurs petits soucis informatiques, sachant que je trouve toujours une solution aux problèmes.



Je suis maintenant à la recherche d'un emploi et souhaiterai trouver autre chose que dans la restauration.



je suis quelq'un qui aprend très vite et suis à votre disposition si vous avez des questions ou éventuellements des propositions à me faire.



Mes compétences :

COMMERCE

Informatique

restauration