Olivier LACHENY

Je suis infographiste en freelance, basé sur Montpellier, et j'interviens dans la conception d'outils de communication pour les entreprises, les collectivités locales et les particuliers.

Je suis aussi formateur au sein de l'association Connexion Graphique, où j'interviens dans les domaines liés à l'apprentissage de la création de site web (gestion de projet, webdesign, html/css/javascript, campagne e-mailing) et de leur intégration dans des systèmes de gestion de contenu (wordpress, prestashop).



Mes compétences sont regroupées autour de la Création de Site Web Responsive:



- site institutionnel ou corporate,

- site portfolio,

- site blog,

- site e-commerce...



Mon savoir faire intègre l'élaboration d'identité visuelle:

- logotype,

- charte graphique,

- outils de communication PAO

- outils web: UI/UX, mockup, webdesign



Mes compétences dans le Marketing Internet (formation professionnelle obtenue dans ce domaine en 2002):



- HTML sémantique,

- Référencement naturel et SEO,

- Réseaux Sociaux

- Campagne de newsletter, e-mailling,

- Web analytics et mesure d’audience.



Maitrise des outils de production:



- Photoshop

- Illustrator

- Html 5

- Css 3

- Javascript

- Php...



Plateforme de développement de site internet:



- Front-end Framework: Bootstrap, Foundation, HTML5 Boilerplate, ...

- Wordpress,

- Prestashop,

- MailChimp (campagne emailling)





