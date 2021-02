Olivier LAINÉ

Contribuer aux résultats financiers et à lefficacité opérationnelle en définissant une stratégie adaptée, en adéquation avec la politique de lentreprise. Homme de challenge, jaime les projets dentreprise ambitieux qui tendent vers lexcellence opérationnelle avec une approche coût global et une vision damélioration continue de la relation interne/externe.

Plus de 19 années dexpérience dans les secteurs de la construction, des ressources humaines, de lindustrie et de la finance en France, Europe et Afrique du Nord.