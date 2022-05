Olivier LE MOULLEC

Les laboratoires Eichrom sont fiers de vous annoncer leur accréditation pour les granulats d'enrobés bitumineux ainsi que pour l'analyse par MOLP.

Et comme le plaisir de l analyse vient de sa complexité, Eichrom est capable d'effectuer ses analyses en milieu actif.

Les Laboratoires Eichrom recrutent pour un challenge passionnant ! Nous sommes actuellement à la recherche de plusieurs Analystes MET. Pour consulter le détail de nos offres d'emploi, rendez-vous sur notre site web, rubrique Ressources Humaines : http://www.eichromlab.com/



Les Laboratoires Eichrom sont accrédités COFRAC pour les analyses d’amiante (filtre et matériau) sur échantillons conventionnels ou radioactifs (TFA/FA).



Plus d'informations sur http://www.eichromlab.com/



Mes compétences :

Amiante

NF X43-050

LABREF 26

LABREF 28

PRG 144 COFRAC

XP X43-269