Olivier LE PORT

11 ans d'accompagnement des directions générales et financières de mes clients, d'abord en tant qu'auditeur financier, puis en tant que consultant en restructuration et enfin en tant que consultant en management.



ALIXPARTNERS PARIS – Senior Manager : Depuis Septembre 2009

Accompagnement de sociétés de tous secteurs / tailles dans la mise en œuvre de projets stratégiques sur des sujets avec une composante gestion /finance importante. Parmi mes missions :



- Optimisation des frais de personnel dans un groupe de service multi-sites sous LBO

- Redéfinition du business modèle d’un fournisseur de l’industrie automobile

- Diagnostic et mise en oeuvre d’un plan de réduction des coûts axé sur l'adaptation de la demande dans 6 usines européennes d’un groupe de l’industrie pétrolière

- Due diligence opérationnelle pour un fonds d’investissement en vue de l’acquisition d’un groupe de distribution français dans l’industrie des loisirs

- Diagnostic et mise en oeuvre d’un plan de réduction des coûts (amélioration de la performance des achats indirects et réduction des effectifs des fonctions supports (Finance, RH, Maintenance, IT, Supply Chain, Qualité) pour un industriel de l’agroalimentaire

- Mise en place d’un processus de mesure de la performance / productivité de la R&D d’un constructeur automobile français

- Diagnostic du potentiel d’optimisation de BFR de plusieurs sociétés sous LBO



EY - 2003 à 2009

EY TRANSACTION SERVICES PARIS – Manager: 2007-2009

- Nombreux diagnostics et due diligences financières de sociétés sous performantes, en tension de trésorerie ou en contexte de transaction, pour les actionnaires (actuels ou potentiels), les banques ou les fournisseurs.



EY AUDIT NANTES: 2003-2007

- Nombreuses missions de commissariat aux comptes pour des sociétés de tous secteurs (télécom, agro, industrie, service….) et de toutes tailles (audit de conso, de comptes aux normes IFRS, US GAAP, etc…)

- Deux missions d’intérims en contrôle de gestion dans des contextes spécifiques : i) accompagnement

du plan de relance commercial et marketing d’une business unit avec création de nouvelle gamme de produits pour la grande distribution, ii) construction d’un business plan de MBO.

- Nombreuses missions de due diligences financières d’acquisition ou de cession dans le retail ou l’industrie.



Mes compétences :

Internal Control

Business Planning

Financial Controlling

Working Capital Management

Cash forecast

Operational Due diligence

Financial due diligence

Change management

Indirect purchasing

Business Strategy

Human Resources Management

Management