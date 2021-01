Olivier LEDOUX

Attaché principal d'administration de l'Etat, juriste spécialisé dans les questions de finances publiques et de fonction publique ; 20 ans d'expérience pratique dans ces deux domaines.



Spécialiste des questions de management opérationnel d'équipes professionnelles (animation d'équipe, communication, prévention et gestion des conflits). Expérience de 20 ans en tant que responsable d'équipes d'ouvriers et de pôles administratifs et financiers.



Mes compétences :

Comptable public

Formateur

Conduite de projets

Gestion du personnel