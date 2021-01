Olivier LEFEVRE

Instructeur National de Secourisme

Moniteur Sauveteur Secouriste du Travail

Animateur Prévention

Formateur Hygiène Sécurité Environnement (HSE)

Formateur CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)

Formateur 1er Secours Psychologiques

SSIAP 1 (sécurité incendie)

BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)

Permis Bateau Mer et Rivière

Sapeur Pompier Volontaire



Mes compétences :

BNSSA

Chsct

Environnement

Formation

FORMATION SECOURISME

Hygiène

Instructeur

Natation

Plongée

Plongée sous marine

Prévention

Santé

Secourisme

Secouriste

Sécurité

SST