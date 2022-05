Olivier LEHE

Mes compétences:

- Gestion de projets avec des équipes internationales depuis 5 ans (actuellement 50 personnes dans 5 pays: France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Inde)

- Gestion de projets en Offshore (actuellement en Inde avec 5 personnes)

- Gestion de solutions de migration d'applications locales vers des applications groupes

- Mise en place de centres de services Near Shore (en France et aux Pays-Bas)

- Etablissement d'une politique de "release management" au sein des équipes de développement

- Participation à l'établissement d'une politique d'innovations IT

- Négociations dans le cadre d'achats de logiciels ou de services IT.



Assurance

Gestion de projet

Informatique

Java EE

Java Platform

Oracle

Digitalisation