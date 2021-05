Olivier LELOIR

Actuellement en poste chez CASTORAMA, je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles et propose mon expertise technique et commerciale.



Je suis expert du marché de l'outillage et du nettoyage haute pression et maîtrise notamment le marché de l'électroportatif grand public et professionnel. Mes connaissances de ces marchés me permettent d'actionner en GSB, GSA, négoce, ou autres commerces les leviers de croissances avec rapidité et pragmatisme : offres clients reciblées, prise en compte des stocks existants, optimisation du libre service, opérations commerciales d'envergure (internes ou externes à la surface de vente).



Enfin mes expériences professionnelles ont en commun l'élément essentiel de tout commerce, la relation client, qui tant elle est positive elle contribue à la fidélité.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Autonomie

Relations commerciales

Gestion des stocks

Animation commerciale

Relations clients