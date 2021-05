Olivier LENGAIGNE

Vous êtes vendeur ou acquéreur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain) ? Vous recherchez une grande visibilité et un plan d’actions efficace.



OPTIMHOME, premier réseau IMMOBILIER à domicile certifié ISO 9001 met à votre service un concept novateur.



OPTIMHOME c’est :

+ de 1500 sites partenaires et presse papier

Un fichier commun de plus de 35 000 biens

Une reconnaissance officielle par la certification ISO 9001

Un réseau d’agents qui travaillent en concordance et non en concurrence.



Confiez-moi votre projet et je vous garantis :



une diffusion de votre bien sur les principaux sites immobiliers (se loger, explorimmo, immostreet, logic-immo, paru vendu...)

Une étude approfondie de votre projet et une étroite collaboration jusqu’à sa concrétisation.

Un interlocuteur unique,

Je m‘engage sur les points suivants :

-Des honoraires compétitifs

-Une écoute attentive et sincère

-Une organisation professionnelle

-Une étude détaillée de votre projet

-Une véritable sélection des visiteurs

-Une puissante visibilité de votre bien

-Un compromis de vente signé devant notaire

Des honoraires parmi les plus bas grâce à des frais de fonctionnement réduits.

La sécurité d’une transaction menée dès la signature du compromis de vente chez le notaire.

Un conseil personnalisé, en partenariat avec des interlocuteurs compétents (Banquier, courtier en prêt (CAFPI numéro 1 en France), notaire…)

Une très grande disponibilité (6 jours sur 7) afin de répondre à vos attentes et vos contraintes.



Et, tout cela, depuis l’expression de votre besoin jusqu’à la complète réalisation de votre projet de vente ou d’achat.



Avançons ENSEMBLE !!!



Contactez-moi dès aujourd’hui pour que nous réussissions ensemble votre projet.



Ol



Mes compétences :

Immobilier

Vente