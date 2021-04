Olivier LLEDO

Spécialiste Microsoft .NET, il intervient dans toutes les phases d’un projet depuis sa conception jusqu’à son déploiement, en passant par les phases de rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques ou les phases de recette. Il assure également le support auprès des utilisateurs.



Qualité relationnelle et sens du travail en équipe font partie de ses points forts. Sa capacité d’analyse et son esprit d'initiative lui permettent de s'adapter à tous types de situations. Exigeant dans le travail qu'il fournit et doté d'un sens aigu de l’autonomie, il sait argumenter ses idées, et son niveau d'expertise l'amène à proposer des solutions tant techniques que fonctionnelles ou organisationnelles pour ses clients.