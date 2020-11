Olivier LOISON

Mon expérience de 20 ans sur des postes de Directeur Administratif et Financier (DAF - CFO) / Secrétaire Général (SG) / Directeur de site, dans des secteurs très exigeants tels que l'industrie, le transport, les services, le bâtiment..., m'amènent à être un véritable Business partner.

Ce parcours professionnel est le fruit d'opportunités professionnelles que j'ai su saisir le moment venu et m'a amené à manager des équipes pluridisciplinaires de 2 à plus de 15 personnes dans des secteurs d'activités très exigeants tels que : Industrie (automobile, aéronautique, traitement de surface), le transport, bâtiment, services, assurances, formation.



Je vous apporte mon expertise dans la mise en place de stratégies opérationnelles et financières afin d’accompagner la structure dans son développement et rayonnement territorial.



Mon leadership et ma capacité à gérer les missions et projets dans leur globalité permettent à l'entreprise de se positionner dans une démarche de progrès et d'amélioration continue tant pour ses clients internes, qu'externes.



Mes devises :

- "L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs" (John F. KENNEDY)

- "Prévoir en stratège pour agir en leader"



A l'écoute des opportunités d'emploi en qualité de :

- Directeur administratif et financier

- Secrétaire général

- Directeur général ·

- Directeur général délégué



Mots-clés : DAF - DG - DGA - SG - SGA - CFO - CEO - Directeur Administratif et Financier - Directeur Général - Directeur Général Adjoint - Secrétaire Général - Délégué Général - Secrétaire Général Adjoint - Chief Financial Officer - Directeur - stratégie - performance - management - IntermediateManager - Manager de Transition - Consultant - Multipotentialiste - Magnétiseur - Soins énergétiques



Mes compétences :

Management de projets

Direction générale

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Direction de centre de profits

Management de transition

Direction financière

Développement commercial

Gestion financière et comptable