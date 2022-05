Olivier LOUIS

Une forte volonté à vouloir partager ma créativité sur des projets graphiques variés, identité visuelle, print, PLV, web/Multimédia et nouvellement vers le graphisme orienté décoration et cela de la conception à la réalisation.



Toujours disposé à répondre à votre demande avec réactivité, écoute, rigueur, professionnalisme, confidentialité, éthique et respect de mes collaborateurs.



Une expérience variée et riche après avoir travaillé en agence de communication, agence de pub, SSII et cela en relation avec de grands comptes (Intermarché, Danone, Décathlon, HP, Château Margaux, ...).



Je veux être le garant d’une totale satisfaction de la part de mes clients afin de tisser ensemble une collaboration durable.



Mes compétences :

Animation

Animation Flash

Flash

Graphisme

Graphisme print

Graphisme web

Identité Visuelle

Intégration

Opensource

PLV

Print

Référencement

Seo

Web

Webdesign

Webdesigner

Webmastering

Web design