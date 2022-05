Très curieux, je ne me contente jamais de mes acquis, cherchant toujours à en apprendre plus. Car c'est, pour moi, le meilleur moyen d'avancer dans son métier.



Passionné par l'informatique et les possibilités offertes par les nouvelles technologies, notamment la virtualisation, je me spécialise dans le domaine de l'administration Système (aussi bien Windows Server qu'Unix/Linux).



Mes compétences :

Windows server 2008

Linux/UNIX