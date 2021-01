Olivier Moreau

Chef de projets BI

43 ans 16 ans d’expérience





Certification Microsoft (MCP)

70-461 : Querying Microsoft SQL Server 2012

70-466 : Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012

70-467 : Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

70-229 : Designing and Implementing Databases with MS SQL Server 2000 Enterprise Edition



Microsoft Partner Network Sales and Marketing Competency Assessment for Business Intelligence

Microsoft Partner Network Pre-sales Technical Specialist Competency Assessment for Business Intelligence



Mes compétences :

Reporting Services

T-SQL

Analysis Services

Sql Server 2005

BI

Olap

Microsoft

PL/SQL

D-SQL