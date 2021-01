Olivier OLIVIER DAVAL (DAVAL)

Olivierdaval.wordpress.com



A LA RECHERCHE DE LIEUX D'EXPOSITION OU D'INTERVENTION......



Depuis 2008

Animateur/metteur en scène de l'atelier théâtre de Jovence, Louvigné du Désert



Depuis 2001

Professeur de collège en arts plastiques, éducation musicale et théâtre.



De 2009 à 2012

Co-président du festival de Les Scènes Déménagent de Fougères



De 2006 à 2010

Vice-président de l'association Estrade ayant pour mission de développer l'activité artistique et culturelle dans le pays de Fougères



De 2005 à 2007

Animateur d'atelier d’adolescents de théâtre pour l'association du Théâtre à Falgard, Fougères



De 2003 à 2006

Animateur atelier d'arts plastiques. Association Arcade, galerie des Urbanistes, Fougères



De 1996 à 2001

Instituteur suppléant puis auxiliaire



De 1995 à 1998

Animateur atelier photographie. Club image, Lycée Saint Vincent, collégiens, lycéens et adultes, Rennes.



De 1993 à 1997

Animateur atelier d’arts plastiques. Ecole de Trégain, Rennes, CP-CE1 et enfants sourds et malentendants.



De 1994 à 1996

Atelier de création cinématographique, centre de loisirs de Thorigné

Atelier de cinéma d’animation, La Bellangerais (Un été au ciné ) avec l’association Clair/obscur .





Mes compétences :

