Olivier OLIVIER RAGOT (RAGOT)

Olivier RAGOT Medium Magnétiseur Thérapeutique Holistique



Traitements par le magnétisme





Douleurs musculaires : tendinite, canal carpien, claquage, contractures, aide à la récupération après intervention chirurgicale.

Douleurs vertébrales: mal de dos, sciatique, coup du lapin, torticolis.

Douleurs articulaires: entorse, arthrite, arthrose, rhumatismes.

Douleurs diverses : céphalées, migraines, mal de tête.

Problèmes circulatoires: hémorroïdes, tension artérielle, jambes lourdes.

Problèmes oto-rhino : sinusite, angine, otite.

Problèmes respiratoires : toux, asthme, bronchite.

Problèmes digestifs : aérophagie, douleurs abdominales, acidité, diarrhée, constipation.

Problèmes génitaux et urinaires: troubles menstruels et de lovulation, ménopause.

Problèmes psychiques : stress, angoisses, dépression, insomnie, anorexie, boulimie, état de mal-être, phobies

Problèmes de peau et divers : eczéma, brûlures, allergies.



Ne jamais arrêter un traitement médical en cours







TOUJOURS CONSULTER VOTRE MEDECIN



Le magnétisme nest pas un acte médical mais une aide complémentaire.



Je ne fais aucune recommandation médicamenteuse, ne me substitue pas au médecin et ne donne aucun avis sur un traitement.



Votre voyant à Montélimar



Voici le cursus de votre magnétiseur :



Membre de L'INAD (Institut national des arts divinatoires), membre n°2103



out à commencé pour moi dès ma naissance où je suis resté 10 jours dans le coma. ». En 2006, jai découvert le Reïki, lénergie universelle et jai passé le 1er degré puis le 2ème en 2009. Le Reïki me permet de me recharger en énergie afin de mieux la transmettre à travers le rééquilibrage énergétique du corps, de lâme et de lesprit.



Ce soin permet de vous soulager et de vous rééquilibrer ainsi que tous les maux que vous pouvez avoir. Aujourdhui, accompagné de mes guides, les anges, je peux vous soulager de vos douleurs (physiques, morales, spirituelles et mentales ), remettre vos énergies en place, vous aider à y voir plus clair dans votre vie à travers mon magnétisme .



Travaillant avec les hautes énergies , je peux, accompagné de mes guides spirituels qui sont toujours à mes cotés pour me guider, vous soulager vos maux , travail sur les mémoires du passé, car il se peut qu'un blocage puisse être dû à un passé douloureux.



Je vous répondrai avec sincérité, honnêteté et respect.



Mon but est le votre, je peux vous aider a avancer positivement et reprendre confiance en vous ,voir plus clair dans votre vie .

A vous d'ouvrir cette porte, porte du bonheur qui est devant vous.



Vous pouvez me faire confiance :: amour, ( sentimental) ,

finance, (huissier) , juridique, ( tribunal ) travail, ( trouve un emploi )

et autre problème personnel . avec mes guide mes flash et ressenti je vous accompagnerait



www.oliviermediummagnetiseur.fr