Olivier OLIVIER WEISS (WEISS)

Je suis né en juillet 1965.



Découvrir, écouter, tenter de connaitre l'autre et m'enrichir à sa rencontre.



Ce sont toujours les rencontres d'hommes et de femmes qui m'ont permis de grandir. Elles n'ont pas toujours été le fruit d'un hasard mais souvent travaillées, abandonnées et reprises comme un ouvrage.



Être au service des gens a commencé avec la restauration. L'informatique plus tard a rationalisé cette approche.



J'aime rester créatif dans tout ce que je fais. J'ai une grande force d'adaptation et ma pugnacité font de moi quelqu'un de confiance à long terme.



La vie professionnelle même variée n'est pas tout et ne suffirait pas à remplir la vie d'un homme.



J'ai été élu 1er adjoint au maire de la commune de Fresnes l'Eguillon (481 habitants) de 2008 à 2014. Se rendre disponible auprès des habitants de sa commune est une expérience forte et très enrichissante.



Après avoir pris les fonctions qui me permettaient d'utiliser mes compétences en tant qu'élu et en tant que Directeur Général au sein d'une collectivité (la mairie de Hermes qui compte 2600 habitants) de 2010 à 2016, j'ai intégré en tant que Directeur Général des Services, une communauté de communes (CC Vexin Centre dans le Val d'Oise) de 35 communes et 25 000 habitants.



Au plaisir de vous croiser sur mon chemin...



Mes compétences :

Entrepreneur

Créativité

Hermes

politique

adaptation

Restauration