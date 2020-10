Olivier OMNÈS

GreenTech RH et Persuaders RH sont des cabinets de conseil en recrutement spécialisé sur les métiers de l'environnement, de la construction, des lifescience, des services, des technologies, de la santé...



Notre objectif : réaliser 100% de recrutements durables pour nos clients et nos candidats.



Notre équipe de 25 personnes se répartit entre les bureaux de Paris, de Nantes et au sein du technopôle de l'environnement d'Aix-en-Provence.



Recruteurs et candidats : nous sommes impatients de vous rencontrer !



Vous souhaitez nous rejoindre ? Nous recherchons actuellement un ou une consultant(e) pour nos renforcer sur Aix-en-Provence et Nantes !



Esprit d'entreprise, pragmatisme et engagement exigé ;-)



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Chasseur de tête

Développement durable

Recrutement

Formateur

Coaching

Développement rh

Conseil en recrutement

Approche directe