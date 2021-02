Olivier PASQUET

Linformatique est un domaine inépuisable, aux sources dinspirations multiples et en constante évolution, des caractéristiques qui mont séduit et conduit à réaliser cinq années détudes riches et épanouissantes menées au sein dune école dingénieur en informatiques. Pendant et à la suite de mes études les relations et lhumanité des personnes avec lesquels jai collaboré mon énormément enrichi et mincite à me dépasser.



Laspect technique de ma profession ainsi que les solutions développées, mont conduit à des problématiques qui mont aidé et me pousse à faire évoluer une réflexion personnelle qui tend toujours plus vers davantage de simplicité et de lisibilité.





Mes compétences :

Java EE

Java

JavaScript

HTML

CSS

SQL

Linux

Microsoft Windows

C#

C

C++

PHP 5

Shell

Solr

Apache