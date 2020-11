En reconversion professionnelle dans l'informatique, je prépare le Titre Professionnel de Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux au Site Informatique à Bègles (33).

Motivé et enthousiaste, je recherche activement un stage de 9 semaines non rémunéré et en alternance (2j/sem), débutant en janvier 2021.